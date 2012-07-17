Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
70
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
33'
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
80
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Корытько
Владимир Корытько
46
-
Алхазов
Александр Алхазов
69
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Щадин
Артем Щадин
-
Дудченко
Константин Дудченко