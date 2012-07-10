Нефтехимик
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
55
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
72
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
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Устинов
Виталий Устинов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
76
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Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
71
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Подымов
Александр Подымов
90
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Портнягин
Игорь Портнягин
59'
90
Запасные
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Котляров
Алексей Котляров
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Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
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Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Джалилов
Искандар Джалилов
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Нуров
Георгий Нуров