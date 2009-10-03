СКА-Хабаровск
мин
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
45'
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
46
-
Кутас
Павел Кутас
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
46
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Козорез
Антон Козорез
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Купчин
Антон Купчин
-
Никифоров
Владислав Никифоров