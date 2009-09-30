Луч
мин
-
Михалев
Владимир Михалев
90
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
64
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
74
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
46
Запасные
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Сахневич
Эдуард Сахневич
-
Гублия
Беслан Гублия
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Роденков
Юрий Роденков