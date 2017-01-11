Алавес
мин
13
Ортола
Адриан Ортола
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
15
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
22
Вигарай
Карлос Вигарай
90
4
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
6
Льоренте
Маркос Льоренте
90
25
Катай
Александар Катай
56
23
Крстичич
Ненад Крстичич
88
17
Мендес
Эдгар Мендес
45'
82
16
Торрес
Даниэль Торрес
90
9
Сантос
Кристиан Сантос
90
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
8
Камараса
Виктор Камараса
21
Кико
Кико
20
Дейверсон
Дейверсон
18
Токеро
Гаиcка Токеро
7
Собрино
Рубен Собрино