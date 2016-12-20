Малага
мин
13
Бойко
Денис Бойко
90
23
Торрес
Мигель Торрес
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
5
Льоренте
Диего Льоренте
90
4
Вильянуэва
Микель Вильянуэва
58
11
Кастро
Гонсало Кастро
90
31
Форнальс
Пабло Форнальс
90
10
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
69
39
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
70
19
Рамирес
Сандро Рамирес
18'
39'
90
8
Сантос
Микаэл Сантос
88'
90
Запасные
27
Эскандель
Аарон Эскандель
29
Муньос
Луис Муньос
2
Коне
Бакари Коне
15
Рикка
Федерико Рикка
17
Дуда
Сержиу Дуда
21
Джони
Джони
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири