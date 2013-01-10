Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Монтойя
Мартин Монтойя
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
46
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
46
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
17'
90
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Роберто
Серхи Роберто
52
-
Санчес
Алексис Санчес
55'
85'
90
-
Вилья
Давид Вилья
21'
26'
90
Запасные
-
Вальдес
Виктор Вальдес
-
Альба
Жорди Альба
-
Бартра
Марк Бартра
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
-
Месси
Лионель Месси
-
Тельо
Кристиан Тельо