Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 9'
Вилья 11'
Месси 16'
Педро 31'
Кейта 88'
5 : 0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
26 янв. 2011, 23:55 МСК
26.01.2011, 23:55 МСК
среда
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
82
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
74
-
Вилья
Давид Вилья
11'
11'
66
-
Месси
Лионель Месси
9'
16'
9', 16'
90
-
Педро
Педро
31'
31'
90
Запасные
-
Вальдес
Виктор Вальдес
-
Бартра
Марк Бартра
-
Милито
Габриэль Милито
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Кейта
Сейду Кейта
88'
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Нолито
Нолито