Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
82
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
74
-
Вилья
Давид Вилья
11'
66
-
Месси
Лионель Месси
9'
16'
90
-
Педро
Педро
31'
90
Запасные
-
Вальдес
Виктор Вальдес
-
Бартра
Марк Бартра
-
Милито
Габриэль Милито
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
-
Нолито
Нолито