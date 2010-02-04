Атлетико
мин
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Де Хеа
Давид Де Хеа
90
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Лопес
Антонио Лопес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
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Переа
Луис Переа
90
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Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
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Саброза
Симау Саброза
11'
90
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Мендес
Тиагу Мендес
90
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Ассунсао
Пауло Ассунсао
78
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Рейес
Хосе Антонио Рейес
41'
48
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Агуэро
Серхио Агуэро
90
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Форлан
Диего Форлан
64'
75'
83
Запасные
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Асенхо
Серхио Асенхо
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Морено
Хуан Гутьеррес Морено
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Валера
Хуан Валера
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Камачо
Игнасио Камачо
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Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
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Бальде
Ибрахима Бальде
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Гарсия
Рауль Гарсия