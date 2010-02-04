Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Саброза 11'
Рейес 41'
Форлан 64'
Форлан 75'
4 : 0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
4 февр. 2010, 23:55 МСК
4.02.2010, 23:55 МСК
четверг
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Переа
Луис Переа
90
-
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
-
Саброза
Симау Саброза
11'
11'
90
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
78
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
41'
41'
48
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Форлан
Диего Форлан
64'
75'
64', 75'
83
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Морено
Хуан Гутьеррес Морено
-
Валера
Хуан Валера
-
Камачо
Игнасио Камачо
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Бальде
Ибрахима Бальде
-
Гарсия
Рауль Гарсия