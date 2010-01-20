Севилья
мин
-
Палоп
Андрес Палоп
90
-
Наварро
Фернандо Наварро
90
-
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
-
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Капель
Диего Капель
60
-
Н'Дри
Кристиан Н'Дри
86
-
Душер
Альдо Душер
90
-
Флоренсио
Ренато Дирней Флоренсио
69'
90
-
Навас
Хесус Навас
71'
90
-
Негредо
Альваро Негредо
27'
76
Запасные
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Варас
Хави Варас
-
Валиенте
Марк Валиенте
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
-
Торибио
Мануэль Торибио
-
Фабиано
Луис Фабиано
-
Коне
Аруна Коне
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Перотти
Диего Перотти