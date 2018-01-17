Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
33'
58'
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
23
Фульини
Анжело Фульини
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
81'
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
6
Оньянге
Принс Оньянге
90
7
Экамби
Карл Токо Экамби
90
Запасные
1
Мишель
Матье Мишель
4
Павлович
Матео Павлович
21
Пуе
Лоик Пуе
14
Кеткеофомфоне
Билли Кеткеофомфоне
9
Кривелли
Энцо Кривелли
19
Гийом
Батист Гийом
10
Суну
Жилль Суну