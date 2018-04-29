Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
3
Пике
Жерар Пике
90
18
Альба
Жорди Альба
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
14
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
7'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
38'
82'
85'
90
11
Дембеле
Усман Дембеле
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
25
Вермален
Томас Вермален
8
Иньеста
Андрес Иньеста
22
Видаль
Алейш Видаль
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
6
Суарес
Денис Суарес
17
Алькасер
Пако Алькасер