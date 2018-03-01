Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
25
Вермален
Томас Вермален
90
19
Динь
Люка Динь
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
22
Видаль
Алейш Видаль
90
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
21'
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Пике
Жерар Пике
21
Гомеш
Андре Гомеш
14
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
4
Ракитич
Иван Ракитич
17
Алькасер
Пако Алькасер
11
Дембеле
Усман Дембеле