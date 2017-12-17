Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
3
Пике
Жерар Пике
90
25
Вермален
Томас Вермален
90
18
Альба
Жорди Альба
90
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
41'
75'
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
90
9
Суарес
Луис Суарес
29'
47'
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
19
Динь
Люка Динь
22
Видаль
Алейш Видаль
21
Гомеш
Андре Гомеш
6
Суарес
Денис Суарес
5
Бускетс
Серхио Бускетс