Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
5
Томас
Томас
90'
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
11
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
16
Врсалько
Шиме Врсалько
22
Гайтан
Николас Гайтан
21
Гамейро
Кевин Гамейро
17
Вьетто
Лусиано Вьетто
9
Торрес
Фернандо Торрес