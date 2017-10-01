Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
3
Пике
Жерар Пике
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
18
Альба
Жорди Альба
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
22
Видаль
Алейш Видаль
90
15
Безерра Масиель Жуниор
Жозе Пауло Безерра Масиель Жуниор
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
49'
90
10
Месси
Лионель Месси
77'
70'
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
2
Семеду
Нельсон Семеду
23
Умтити
Самуэль Умтити
21
Гомеш
Андре Гомеш
4
Ракитич
Иван Ракитич
8
Иньеста
Андрес Иньеста
16
Деулофеу
Жерар Деулофеу