Атлетико
мин
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
13
Облак
Ян Облак
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
2
Годин
Диего Годин
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
70
5
Томас
Томас
88'
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
5'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
6
Хорхе
Коке
62'
75'
90
11
Корреа
Анхель Корреа
3'
65
17
Вьетто
Лусиано Вьетто
55
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
3
Луис
Филипе Луис
15
Савич
Стефан Савич
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
14
Аренас
Габриэль Аренас
21
Гамейро
Кевин Гамейро
9
Торрес
Фернандо Торрес