Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
74
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
45
17
Ивоби
Алекс Ивоби
74
9
Лукас Перес
Лукас
26'
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
55'
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
3
Гиббс
Киран Гиббс
2
Дебюши
Матье Дебюши
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
7
Санчес
Алексис Санчес
55
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс