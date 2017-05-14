Вильярреал
мин
13
Андрес
Андрес
90
11
Коста
Хауме Коста
90
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
23
Бонера
Даниэле Бонера
90
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
71
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
75
Запасные
24
Борре
Сантос Борре
25
Барбоса
Мариано Барбоса
22
Рукавина
Антонио Рукавина
3
Анхель
Хосе Анхель
16
Родри
Родри
18
Сансоне
Никола Сансоне
15
Адриан
Адриан