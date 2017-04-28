Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Сольдадо 33'
Бакамбу 47'
Бакамбу 59'
3 : 1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
28 апр. 2017, 21:45 МСК
28.04.2017, 21:45 МСК
пятница
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
13
Андрес
Андрес
90
20
Сориано
Роберто Сориано
88
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
3
Анхель
Хосе Анхель
90
23
Бонера
Даниэле Бонера
90
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
16
Родриго
Родри
90
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
33'
33'
76
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
47'
59'
47', 59'
69
Запасные
24
Борре
Сантос Борре
25
Барбоса
Мариано Барбоса
22
Рукавина
Антонио Рукавина
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
15
Адриан
Адриан
18
Сансоне
Никола Сансоне