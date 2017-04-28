Вильярреал
мин
13
Андрес
Андрес
90
20
Сориано
Роберто Сориано
88
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
3
Анхель
Хосе Анхель
90
23
Бонера
Даниэле Бонера
90
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
16
Родриго
Родри
90
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
33'
76
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
47'
59'
69
Запасные
24
Борре
Сантос Борре
25
Барбоса
Мариано Барбоса
22
Рукавина
Антонио Рукавина
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
15
Адриан
Адриан
18
Сансоне
Никола Сансоне