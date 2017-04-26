Леганес
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
8
Габриэл
Габриэл
64
2
Роберто Роман
Тито
90
15
Рико
Диего Рико
88
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
5
Мантовани
Мартин Мантовани
90
21
Перес
Рубен Перес
90
24
Тимор
Давид Тимор
90
16
Гарсия Санчес
Самуэль Гарсия Санчес
90
20
да Роша
Невес да Роша
55'
61'
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
59'
69
Запасные
1
Чампанье
Нерео Чампанье
18
Инсуа
Пабло Инсуа
3
Бустинса
Унаи Бустинса
12
Моран
Эрик Моран
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
7
Мачис
Дарвин Мачис
10
Буэно
Альберто Буэно