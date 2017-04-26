Матч завершен
Леганес
Леганес
да Роша 55'
Герреро 59'
да Роша 61'
3 : 0
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
26 апр. 2017, 21:30 МСК
26.04.2017, 21:30 МСК
среда
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Леганес
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
8
Габриэл
Габриэл
64
2
Роберто Роман
Тито
90
15
Рико
Диего Рико
88
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
5
Мантовани
Мартин Мантовани
90
21
Перес
Рубен Перес
90
24
Тимор
Давид Тимор
90
16
Гарсия Санчес
Самуэль Гарсия Санчес
90
20
да Роша
Невес да Роша
55'
61'
55', 61'
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
59'
59'
69
Запасные
1
Чампанье
Нерео Чампанье
18
Инсуа
Пабло Инсуа
3
Бустинса
Унаи Бустинса
12
Моран
Эрик Моран
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
7
Мачис
Дарвин Мачис
10
Буэно
Альберто Буэно