Осасуна
мин
22
Вуядинович
Никола Вуядинович
9
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
16
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
6
Ойер
Ойер
90
34
Бунюэль
Айтор Бунюэль
90
14
Тьенса Нуньес
Фаусто Тьенса Нуньес
56
21
Клер
Карлос Клер
90
10
Торрес
Роберто Торрес
75
8
Чаушич
Горан Чаушич
90
19
Кодро
Кенан Кодро
72'
90
7
Леон
Серхио Леон
90
Запасные
1
Фернандес
Марио Фернандес
37
Мондрагон
Хон Мондрагон
17
Хайме
Хайме
18
Мерида
Фран Мерида
35
Олавиде
Мигель Олавиде
20
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
30
Барха
Энрике Барха