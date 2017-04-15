Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
24
Эрнандес
Луис Эрнандес
59
4
Вильянуэва
Микель Вильянуэва
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
5
Льоренте
Диего Льоренте
90
14
Хосе Луис
Ресио
71
31
Форнальс
Пабло Форнальс
90
7
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
11
Кастро
Гонсало Кастро
60
19
Рамирес
Сандро Рамирес
90
Запасные
13
Бойко
Денис Бойко
3
Демикелис
Мартин Демикелис
17
Дуда
Сержиу Дуда
20
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
9
Шарлес
Шарлес
21
Джони
Джони
8
Сантос
Микаэл Сантос