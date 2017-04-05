Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
11
Кастро
Гонсало Кастро
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
15
Рикка
Федерико Рикка
90
5
Льоренте
Диего Льоренте
90
24
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
31
Форнальс
Пабло Форнальс
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
20
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
75
19
Рамирес
Сандро Рамирес
40'
88
8
Сантос
Микаэл Сантос
68
Запасные
13
Бойко
Денис Бойко
4
Вильянуэва
Микель Вильянуэва
3
Демикелис
Мартин Демикелис
10
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
21
Джони
Джони
9
Шарлес
Шарлес
39
Онтиверос
Хавьер Онтиверос