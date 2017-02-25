Леганес
мин
12
Моран
Эрик Моран
72
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
2
Роберто Роман
Тито
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
15
Рико
Диего Рико
90
5
Мантовани
Мартин Мантовани
30'
90
11
Шимановски
Александер Шимановски
19'
90
8
Габриэл
Габриэл
90
21
Перес
Рубен Перес
90
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
86
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
77
Запасные
1
Чампанье
Нерео Чампанье
3
Бустинса
Унаи Бустинса
16
Гарсия Санчес
Самуэль Гарсия Санчес
19
Лопес
Унаи Лопес
20
да Роша
Невес да Роша
7
Мачис
Дарвин Мачис
10
Буэно
Альберто Буэно