Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
25
Родригес
Хосе Родригес
90
3
Демикелис
Мартин Демикелис
90
24
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
7
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
90
20
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
73
11
Кастро
Гонсало Кастро
90
31
Форнальс
Пабло Форнальс
27'
82
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
9
Шарлес
Шарлес
35'
78
Запасные
13
Бойко
Денис Бойко
5
Льоренте
Диего Льоренте
23
Торрес
Мигель Торрес
17
Дуда
Сержиу Дуда
21
Джони
Джони
16
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда
8
Сантос
Микаэл Сантос