Леганес
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
8
Габриэл
Габриэл
90
18
Инсуа
Пабло Инсуа
90
15
Рико
Диего Рико
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Мантовани
Мартин Мантовани
90
11
Шимановски
Александер Шимановски
68
16
Гарсия Санчес
Самуэль Гарсия Санчес
65
10
Буэно
Альберто Буэно
79
21
Перес
Рубен Перес
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
Запасные
1
Чампанье
Нерео Чампанье
6
Бриноли
Альберто Бриноли
17
Диас
Виктор Диас
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
7
Мачис
Дарвин Мачис
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
20
да Роша
Невес да Роша