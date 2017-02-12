Матч завершен
Леганес
Леганес
0 : 2
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
12 февр. 2017, 18:15 МСК
12.02.2017, 18:15 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Леганес
мин
13
Эррерин
Яго Эррерин
90
8
Габриэл
Габриэл
90
18
Инсуа
Пабло Инсуа
90
15
Рико
Диего Рико
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Мантовани
Мартин Мантовани
90
11
Шимановски
Александер Шимановски
68
16
Гарсия Санчес
Самуэль Гарсия Санчес
65
10
Буэно
Альберто Буэно
79
21
Перес
Рубен Перес
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
Запасные
1
Чампанье
Нерео Чампанье
6
Бриноли
Альберто Бриноли
17
Диас
Виктор Диас
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
7
Мачис
Дарвин Мачис
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
20
да Роша
Невес да Роша