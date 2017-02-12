Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
90
20
Виктор
Витоло
90
10
Насри
Самир Насри
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
68
22
Васкес
Франко Васкес
77
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
77
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
14
Монтойя
Вальтер Монтойя
6
Карришу
Даниэль Карришу
8
Иборра
Висенте Иборра
11
Корреа
Хоакин Корреа
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
16
Йоветич
Стеван Йоветич