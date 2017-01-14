Вильярреал
мин
24
Борре
Сантос Борре
68
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
3
Анхель
Хосе Анхель
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
90
10
Да Силва
Алешандре Да Силва
86
Запасные
13
Андрес
Андрес
23
Бонера
Даниэле Бонера
22
Рукавина
Антонио Рукавина
49
Суарес
Леонардо Суарес
39
Гонсалес
Марио Гонсалес
16
Родри
Родри
4
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе