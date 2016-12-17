Матч завершен
Спортинг
Хихон
1 : 3
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Дос Сантос 12'
Сансоне 19'
Да Силва 74'
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
17 дек. 2016, 15:00 МСК
17.12.2016, 15:00 МСК
суббота
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
20
Сориано
Роберто Сориано
77
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
11
Коста
Хауме Коста
90
6
Руис
Виктор Руис
90
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
12'
12'
90
18
Сансоне
Никола Сансоне
19'
19'
81
10
Да Силва
Алешандре Да Силва
74'
74'
88
Запасные
24
Борре
Сантос Борре
25
Барбоса
Мариано Барбоса
3
Анхель
Хосе Анхель
39
Гонсалес
Марио Гонсалес
16
Родри
Родри
4
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
49
Суарес
Леонардо Суарес