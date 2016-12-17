Вильярреал
мин
20
Сориано
Роберто Сориано
77
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
11
Коста
Хауме Коста
90
6
Руис
Виктор Руис
90
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
12'
90
18
Сансоне
Никола Сансоне
19'
81
10
Да Силва
Алешандре Да Силва
74'
88
Запасные
24
Борре
Сантос Борре
25
Барбоса
Мариано Барбоса
3
Анхель
Хосе Анхель
39
Гонсалес
Марио Гонсалес
16
Родри
Родри
4
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
49
Суарес
Леонардо Суарес