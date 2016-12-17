Атлетико
мин
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
77
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
15
Савич
Стефан Савич
90
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
2
Годин
Диего Годин
90
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
59'
90
6
Хорхе
Коке
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
21
Гамейро
Кевин Гамейро
84
Запасные
39
Морено
Хуан Морено
25
Морейра
Андре Морейра
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
23
Гайтан
Николас Гайтан
22
Томас
Томас
9
Торрес
Фернандо Торрес