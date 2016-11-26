Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
11
Кастро
Гонсало Кастро
90
23
Торрес
Мигель Торрес
90
4
Вильянуэва
Микель Вильянуэва
90
15
Рикка
Федерико Рикка
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
31
Форнальс
Пабло Форнальс
87
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
10
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
90
19
Рамирес
Сандро Рамирес
40'
54
8
Сантос
Микаэл Сантос
21'
56'
73
Запасные
13
Бойко
Денис Бойко
29
Муньос
Луис Муньос
2
Коне
Бакари Коне
17
Дуда
Сержиу Дуда
21
Джони
Джони
39
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири