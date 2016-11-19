Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
2 : 3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Н'Зонзи 44'
Витоло 87'
Меркадо 90'
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
19 нояб. 2016, 15:00 МСК
19.11.2016, 15:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
21
Пареха
Николас Пареха
90
1
Серхио
Серхио Рико
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90'
90'
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
76
19
Шагас
Пауло Энрике Шагас
70
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
44'
44'
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
45
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
23
Рами
Адиль Рами
8
Иборра
Висенте Иборра
20
Витоло
Витоло
87'
11
Корреа
Хоакин Корреа
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
22
Васкес
Франко Васкес