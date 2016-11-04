Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
23
Торрес
Мигель Торрес
90
4
Вильянуэва
Микель Вильянуэва
77
18
Росалес
Роберто Росалес
90
7
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
90
11
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
57
31
Форнальс
Пабло Форнальс
45'
90
19
Рамирес
Сандро Рамирес
65'
90
21
Джони
Джони
35
Запасные
13
Бойко
Денис Бойко
29
Муньос
Луис Муньос
15
Рикка
Федерико Рикка
17
Дуда
Сержиу Дуда
39
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
8
Сантос
Микаэл Сантос
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири