Севилья
мин
23
Рами
Адиль Рами
90
1
Серхио
Серхио Рико
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
10
Насри
Самир Насри
45
20
Виктор
Витоло
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
74
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
4'
90
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
17
Сарабия
Пабло Сарабия
19
Шагас
Пауло Энрике Шагас
8
Иборра
Висенте Иборра
11
Корреа
Хоакин Корреа