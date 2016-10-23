Вильярреал
мин
20
Сориано
Роберто Сориано
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
11
Коста
Хауме Коста
90
6
Руис
Виктор Руис
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
8
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
68
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
90'
90
18
Сансоне
Никола Сансоне
64'
80
Запасные
24
Борре
Сантос Борре
13
Андрес
Андрес
12
Гонсалес
Альваро Гонсалес
22
Рукавина
Антонио Рукавина
4
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
16
Родри
Родри