Осасуна
мин
4
Фланьо
Мигель Фланьо
90
13
Перес
Наужет Перес
90
16
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
61
15
Гарсия
Унаи Гарсия
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
14
Тьенса Нуньес
Фаусто Тьенса Нуньес
90
6
Ойер
Ойер
90
20
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
11
Беренгер
Алекс Беренгер
90
10
Торрес
Роберто Торрес
7'
81
7
Леон
Серхио Леон
45'
64
Запасные
27
Фернандес
Альваро Фернандес
3
Боннин
Тано Боннин
17
Хайме
Хайме
35
Олавиде
Мигель Олавиде
36
Отегуи
Антонио Отегуи
9
Риера
Ориоль Риера
12
Ривьер
Эммануэль Ривьер