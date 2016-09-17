Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
11
Кастро
Гонсало Кастро
55
15
Рикка
Федерико Рикка
90
5
Льоренте
Диего Льоренте
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Коне
Бакари Коне
90
14
Хосе Луис
Ресио
55
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
10
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
90
9
Шарлес
Шарлес
90
21
Джони
Джони
62
Запасные
13
Бойко
Денис Бойко
23
Торрес
Мигель Торрес
7
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
20
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
22
Кузманович
Здравко Кузманович
19
Рамирес
Сандро Рамирес
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири