Атлетико
мин
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
46
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
16
Врсалько
Шиме Врсалько
90
6
Хорхе
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
23
Гайтан
Николас Гайтан
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
2'
31'
69
21
Гамейро
Кевин Гамейро
5'
60
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
12
Фернандес
Аугусто Фернандес
14
Аренас
Габриэль Аренас
11
Корреа
Анхель Корреа
9
Торрес
Фернандо Торрес