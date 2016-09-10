Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
23
Рами
Адиль Рами
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
1
Корреа
Хоакин Корреа
67
19
Шагас
Пауло Энрике Шагас
45
10
Насри
Самир Насри
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
66
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
45
Витоло
Витоло
67
Сарабия
Пабло Сарабия
8
Иборра
Висенте Иборра
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна