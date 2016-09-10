Матч завершен
Севилья
Севилья
Сарабия 89'
Фернандес Луна 90'
2 : 1
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
10 сент. 2016, 19:15 МСК
10.09.2016, 19:15 МСК
суббота
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
23
Рами
Адиль Рами
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
1
Корреа
Хоакин Корреа
67
19
Шагас
Пауло Энрике Шагас
45
10
Насри
Самир Насри
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
66
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
45
Витоло
Витоло
67
Сарабия
Пабло Сарабия
89'
8
Иборра
Висенте Иборра
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
90'