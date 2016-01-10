Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
17
Педро
Педро
71
7
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
8
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
46
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан Боргес
Виллиан
90
7
Коста
Диего Коста
13'
86
Запасные
13
Куртуа
Тибо Куртуа
26
Терри
Джон Терри
14
Баба
Абдул Рахман Баба
36
Кенеди
Роберт Кенеди
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
14
Траоре
Бертран Траоре
12
Оби Микел
Джон Оби Микел