ЦСКА
мин
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
91
Чернов
Никита Чернов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
19
Цауня
Александр Цауня
78'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
23
Миланов
Георгий Миланов
90
60
Головин
Александр Головин
98
8
Панченко
Кирилл Панченко
110'
90
Запасные
59
Кривулькин
Роман Кривулькин
20
Натхо
Амир Натхо
37
Масютин
Денис Масютин
46
Дергачев
Николай Дергачев
45
Помазун
Илья Помазун
43
Макаров
Александр Макаров
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко