Динамо
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
20
Дьяков
Виталий Дьяков
41
94
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
34'
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
53
9
Кокорин
Александр Кокорин
51'
90
8
Погребняк
Павел Погребняк
71
Запасные
41
Каляшин
Александр Каляшин
1
Шунин
Антон Шунин
2
Морозов
Григорий Морозов
86
Левин
Владислав Левин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
74
Катрич
Анатолий Катрич
90
Обольский
Николай Обольский