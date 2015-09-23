Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
21
Франсиско
Хави Гарсия
90
68
Зинков
Вячеслав Зинков
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
46
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
77
92
Долгов
Павел Долгов
60
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
19
Смольников
Игорь Смольников
25
Ткачук
Денис Ткачук
8
Юсупов
Артур Юсупов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
88
Попов
Артем Попов
22
Дзюба
Артем Дзюба