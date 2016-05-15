Малага
мин
13
Очоа
Гильермо Очоа
90
23
Торрес
Мигель Торрес
90
15
Рикка
Федерико Рикка
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
3
Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
14
Хосе Луис
Ресио
63
28
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
61
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
5
Кастро
Гонсало Кастро
90
20
Чоп
Дуйе Чоп
26'
77
9
Шарлес
Шарлес
45'
86'
90
Запасные
1
Камени
Идрисс Камени
4
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
17
Дуда
Сержиу Дуда
10
Орта
Рикарду Орта
31
Форнальс
Пабло Форнальс
11
Атсу
Кристиан Атсу
8
Уче
Икечукву Уче