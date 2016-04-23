Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
66
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
20
Роберто
Серхи Роберто
46
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
9
Суарес
Луис Суарес
63'
74'
77'
88'
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
75
10
Месси
Лионель Месси
12'
90
11
Неймар
Неймар
85'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
15
Бартра
Марк Бартра
6
Алвес
Дани Алвес
12
Рафинья
Рафинья
7
Туран
Арда Туран
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади