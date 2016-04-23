Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
17
Юнка
Давид Юнка
90
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
11
Хайрович
Изет Хайрович
68
20
Гальярдо
Серхио Гонтан Гальярдо
89
7
Капа
Андер Капа
90
24
Гонсалес
Адриан Гонсалес
8'
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
18
Борха Гонсалес
Борха
80
9
Энрих
Серхио Энрих
90
Запасные
28
Гарсия
Иньиго Гарсия
1
Ируретагойена
Хавьер Ируретагойена
3
Пантич
Александар Пантич
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
22
Хота
Хота
6
Радошевич
Йосип Радошевич
21
Берхон Перес
Сауль Берхон Перес