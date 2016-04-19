Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
2
Молинеро
Франциско Молинеро
57
6
Варела
Франсиско Варела
66
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
18
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
5
Кадир
Фуед Кадир
53
7
Хоакин Санчес
Хоакин
90
10
Себальос
Даниэль Себальос
90
25
Петрос
Петрос
90
24
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
8
Мусонда
Шарли Мусонда
22
Портильо
Франциско Портильо
52
Руис
Фабиан Руис
16
Сехудо
Альваро Сехудо
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел