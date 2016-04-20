Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
2
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
3
Рами
Адиль Рами
45
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
12
Иборра
Висенте Иборра
8'
73
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
8
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
65
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
90
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
36
Санчес
Франсиско Санчес
30
Сорья
Давид Сорья
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
19
Банега
Эвер Банега
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос