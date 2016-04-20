Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0 : 8
Матч завершен
Барселона
Барселона
Суарес 11'
Суарес 24'
Ракитич 47'
Суарес 53'
Суарес 64'
Месси 73'
Бартра 79'
Неймар 81'
Примера, 34 тур

Примера,

34 тур

Испания
20 апр. 2016, 21:00 МСК
20.04.2016, 21:00 МСК
среда
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
70
15
Бартра
Марк Бартра
79'
79'
90
6
Алвес
Дани Алвес
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
72
9
Суарес
Луис Суарес
11'
24'
53'
64'
11', 24', 53', 64'
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
47'
47'
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
58
10
Месси
Лионель Месси
73'
73'
90
11
Неймар
Неймар
81'
81'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
16
Дуглас
Дуглас
7
Туран
Арда Туран
20
Роберто
Серхи Роберто
12
Рафинья
Рафинья
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади