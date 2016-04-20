Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
70
15
Бартра
Марк Бартра
79'
90
6
Алвес
Дани Алвес
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
72
9
Суарес
Луис Суарес
11'
24'
53'
64'
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
47'
90
8
Иньеста
Андрес Иньеста
58
10
Месси
Лионель Месси
73'
90
11
Неймар
Неймар
81'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
16
Дуглас
Дуглас
7
Туран
Арда Туран
20
Роберто
Серхи Роберто
12
Рафинья
Рафинья
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади